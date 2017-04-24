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Экс-чиновника Луганской ОГА будут судить за непредставление е-декларации

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:11

Бывшего руководителя департамента Луганской облгосадминистрации будут судить за умышленное непредставление декларации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что местная прокуратура закончила досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного непредставления бывшим заместителем директора Департамента – начальником управления по вопросам земельных отношений и распоряжение водными объектами Департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений ЛОГА электронной декларации за 2015 год.

Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

В ГПУ сообщили, что экс-чиновник умышленно не подал декларацию перед увольнением.

Согласно санкции, что касается ст. 366-1 УК, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда

Темы: Луганскдекларации
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