Абромавичус оскаржив рішення суду на користь Кононенка

Екс-міністр економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавичус подав апеляцію на постанову Печерського суду щодо захисту честі нардепа Ігоря Кононенка.

Про це колишній міністр повідомив у понеділок в Facebook.

"Я подав апеляцію щодо позову Кононенка до мене. Я абсолютно не погоджуюся з некваліфікованим та упередженим розглядом справи Печерським судом", - заявляє він.

На переконання Абромавичуса та його адвокатів, 13 квітня Печерський райсуд Києва виніс упереджене рішення всупереч наявним матеріалам у справі. Крім того, каже екс-міністр, суддя поспішала під час розгляду справи - вона не задовольнила жодного клопотання адвокатів та не використала достатньо часу ані на дослідження наданих доказів, ані на опитування відповідача.

За словами Абромавичуса, його захист надав чіткі докази щодо кожного твердження з прес-конференції, щодо якої позивається Кононенко, проте вони не зацікавили ні суддю, ні навіть представника опонентів.

"Все вищезазначене говорить про упередженість судового розгляду і створення видимості процесу із наперед відомим результатом", - підкреслив колишній голова МЕРТ.

Він запросив громадськість уважно стежити за розглядом його апеляції в Апеляційному суді Києва.

Як повідомлялося, в лютому 2016 року Абромавичус подав у відставку з поста міністра економічного розвитку і торгівлі. При цьому він звинуватив народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка у блокуванні роботи МЕРТ і чиненні тиску.

Кононенко подав до Абромавичуса позов в Печерський райсуд про захист честі та гідності.

Українська правда