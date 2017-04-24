Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Абромавичус оскаржив рішення суду на користь Кононенка

Понеділок, 24 квітня 2017, 14:26

Екс-міністр економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавичус подав апеляцію на постанову Печерського суду щодо захисту честі нардепа Ігоря Кононенка.

Про це колишній міністр повідомив у понеділок в Facebook.

"Я подав апеляцію щодо позову Кононенка до мене. Я абсолютно не погоджуюся з некваліфікованим та упередженим розглядом справи Печерським судом", - заявляє він.

На переконання Абромавичуса та його адвокатів, 13 квітня Печерський райсуд Києва виніс упереджене рішення всупереч наявним матеріалам у справі. Крім того, каже екс-міністр, суддя поспішала під час розгляду справи - вона не задовольнила жодного клопотання адвокатів та не використала достатньо часу ані на дослідження наданих доказів, ані на опитування відповідача.

За словами Абромавичуса, його захист надав чіткі докази щодо кожного твердження з прес-конференції, щодо якої позивається Кононенко, проте вони не зацікавили ні суддю, ні навіть представника опонентів.

"Все вищезазначене говорить про упередженість судового розгляду і створення видимості процесу із наперед відомим результатом", - підкреслив колишній голова МЕРТ.

Він запросив громадськість уважно стежити за розглядом його апеляції в Апеляційному суді Києва.

Як повідомлялося, в лютому 2016 року Абромавичус подав у відставку з поста міністра економічного розвитку і торгівлі. При цьому він звинуватив народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка у блокуванні роботи МЕРТ і чиненні тиску.

Кононенко подав до Абромавичуса позов в Печерський райсуд про захист честі та гідності.

Українська правда

Теми: Кононенкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Кононенко
У НАБУ є проєкти підозр на Грановського і Кононенка, але вони неузгодженні
Кононенко не піде на допит в НАБУ, бо "лікується від отруєння ртуттю"
Близького соратника Порошенка викликали на допит в НАБУ
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: