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Абромавичус обжаловал решение суда в пользу Кононенко

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:26

Экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус подал апелляцию на постановление Печерского суда о защите чести нардепа Игоря Кононенко.

Об этом бывший министр сообщил в понедельник в Facebook.

"Я подал апелляцию на иск Кононенко ко мне. Я абсолютно не согласен с неквалифицированным и предвзятым рассмотрением дела Печерским судом", - заявил он.

По мнению Абромавичуса и его адвокатов, 13 апреля Печерский райсуд Киева вынес предвзятое решение вопреки имеющимся материалам в деле. Кроме того, говорит экс-министр, судья спешила во время рассмотрения дела - она не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени ни для исследования предоставленных доказательств, ни для опроса ответчика.

По словам Абромавичуса, его защита предоставила четкие доказательства относительно каждого утверждения на пресс-конференции, по которой судится Кононенко, однако они не заинтересовали ни судью, ни даже представителя оппонентов.

"Все вышесказанное говорит о предвзятости судебного разбирательства и создании видимости процесса с заранее известным результатом", - подчеркнул бывший глава МЭРТ.

Он пригласил общественность внимательно следить за рассмотрением его апелляции в Апелляционном суде Киева.

Как сообщалось, в феврале 2016 года Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли. При этом он обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и оказании давления.

Кононенко подал против Абромавичуса иск в Печерский райсуд о защите чести и достоинства.

Украинская правда

Темы: Кононенкосуд
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