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Якщо РФ не виконає рішення суду ООН, Україна звернеться до Генасамблеї

Понеділок, 24 квітня 2017, 17:28
Якщо РФ не виконає рішення суду ООН, Україна звернеться до Генасамблеї

Міністерство юстиції звернеться до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, якщо Росія не виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується Росії, то Росія або виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН, або ми будемо ставити питання про застосування примусових механізмів аж до винесення цього питання на засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І фактично це буде сигналом: чи Росія вже перейшла всі межі, чи вона все ж таки має якийсь здоровий глузд і фактично припинить переслідування кримських татар і українців, як це встановив суд навіть у проміжному рішенні", - сказав Петренко.

Водночас міністр не став коментувати заяву окупаційної влади Криму про те, що вона не збирається переглядати рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Як пояснив Петренко, він не хоче коментувати заяви "псевдовлади в Криму, тому що це абсолютно нелегітимні органи, які не визнає не тільки Україна, а й весь цивілізований світ".

Він зазначив, що Мін'юст стежить за поведінкою Росії та вживатиме адекватних заходів і механізмів найближчим часом.

"Один із механізмів – це ухвалення відповідної резолюції Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Це перше. Друге - це рішення, якщо не буде виконане, воно буде покладене в основу і кримінального трибуналу, який точно буде", - заявив Петренко.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Суд розглядає порушення в рамках порушення положень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації.

Серед іншого, суд зобов'язав РФ:

  • Утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу;
  • Забезпечити поновлення освіти українською.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що громадські організації кримських татар можуть діяти в Росії без будь-яких обмежень, якщо мова йде не про екстремістські прояви.

Теми: РосіяООН
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