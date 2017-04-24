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До окупованого Криму почали менше їздити – прикордонна служба

Понеділок, 24 квітня 2017, 17:27

Державна прикордонна служба констатує збільшення поїздок українців через лінію розмежування на Донбас і зменшення поїздок до окупованого Росією Криму в першому кварталі 2017 року.

Таку статистику трафіку оприлюднив 24 квітня у Facebook прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Цікаво, що у першому кварталі 2017 року у порівнянні із аналогічним періодом минулого кількість громадян на КПВВ на лінії розмежування зросла на 27%, але транспорту – зменшилася на 7%",– пише він.

В той же час, за словами Слободяна у пунктах контролю на напрямку окупованого півострову тенденція зворотня: кількість громадян зменшилася на 24% та майже вдвічі - транспортних засобів.

"Мова йде про загальну кількість громадян і т/з, які перетинали лінію розмежування та адмінмежу в обидва боки", – зазначив також речник ДПСУ.

Українська правда

Теми: КримДонбасПрикордонна служба
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