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В оккупированный Крым стали меньше ездить – пограничная служба

Понедельник, 24 апреля 2017, 17:27

Государственная пограничная служба отмечает увеличение поездок украинцев через линию разграничения на Донбасс и уменьшение поездок в оккупированный Россией Крым в первом квартале 2017 года.

Такую статистику трафика обнародовал 24 апреля в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Интересно, что в первом квартале 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество граждан на КПВВ на линии разграничения выросла на 27%, но транспорта - уменьшилась на 7%", – пишет он.

В то же время, по словам Слободяна, в пунктах контроля на направлении оккупированного полуострова тенденция обратная: количество граждан уменьшилось на 24% и почти вдвое – транспортных средств.

"Речь идет об общем количестве граждан и т/с, которые пересекали линию разграничения и админграницу в обе стороны", – отметил также представитель ГПСУ.

Украинская правда

Темы: КрымДонбассПограничная служба
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