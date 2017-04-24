В оккупированный Крым стали меньше ездить – пограничная служба

Государственная пограничная служба отмечает увеличение поездок украинцев через линию разграничения на Донбасс и уменьшение поездок в оккупированный Россией Крым в первом квартале 2017 года.



Такую статистику трафика обнародовал 24 апреля в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.



"Интересно, что в первом квартале 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество граждан на КПВВ на линии разграничения выросла на 27%, но транспорта - уменьшилась на 7%", – пишет он.



В то же время, по словам Слободяна, в пунктах контроля на направлении оккупированного полуострова тенденция обратная: количество граждан уменьшилось на 24% и почти вдвое – транспортных средств.



"Речь идет об общем количестве граждан и т/с, которые пересекали линию разграничения и админграницу в обе стороны", – отметил также представитель ГПСУ.



Украинская правда