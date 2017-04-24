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У Херсоні затримали поліцейського, який намагався продати амфетамін

Понеділок, 24 квітня 2017, 18:59

У Херсоні затримали поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків.

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним. Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею", - зазначили у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

 

Українська правда

Теми: Херсонська областьполіція
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