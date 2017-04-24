В Херсоне задержали полицейского, который пытался продать амфетамин

В Херсоне задержали полицейского роты особого назначения во время сбыта наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что злоумышленник систематически покупал психотропы у наркодилера, расфасовывал их на более мелкие порции и перепродавал наркозависимым. Сотрудники СБ Украины задержали сержанта во время несения службы, когда тот пытался сбыть пакет с амфетамином и коноплей", - отметили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда