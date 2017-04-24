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Затримали ще одного з групи бойовиків, які викрадали людей

Понеділок, 24 квітня 2017, 19:57

У Бахмутському районі затримали третього бойовика, який разом з ще двома в 2014 році займався викраденням людей та здирництвом, перебуваючи на службі у терористів.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції - керівник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, двох інших зловмисників затримали минулої суботи.

"На подвір'ї приватного будинку за місцем проживання цього затриманого був закопаний автомат, РПГ-18 "Муха" і патрони. Сховав надійно - весь день копали, для надійності він зробив буром отвір на глибину 2 м, але попри конспірацію все ж таки знайшли", - написав Аброськін на своєму Facebook.

"Що цікаво, нещодавно вилучені 8 автоматів цієї банди мають кримське походження - були викрадені під час окупації Криму з військової частини Севастополя", - додав він.

Українська правда

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Теми: Донецька областьполіція
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