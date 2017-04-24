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Задержали еще одного из группы боевиков, которые похищали людей

Понедельник, 24 апреля 2017, 19:57

В Бахмутском районе задержали третьего боевика, который вместе с еще двумя в 2014 году занимался похищением людей и вымогательством, находясь на службе у террористов.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, двух других злоумышленников задержали в минувшую субботу.

"Во дворе частного дома по месту жительства этого задержанного был закопан автомат, РПГ-18 "Муха" и патроны. Спрятал надежно - весь день копали, для надежности он сделал буром отверстие на глубину 2 м, но несмотря на конспирацию все же нашли", - написал Аброськин на своем Facebook.

"Что интересно, недавно изъятые 8 автоматов этой банды имеют крымское происхождение - были похищены во время оккупации Крыма из воинской части Севастополя", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Донецкая областьполиция
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