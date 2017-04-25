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Тука: До ОРЛО електрика може піти з РФ

Вівторок, 25 квітня 2017, 09:04

Відключення електроенергії на окупованій частині Луганської області не призведе до соціального вибуху цивільного населення, туди можуть поставляти російську електрику.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на питання про те, чи можуть спалахнути протести через відмову постачати на окуповані території електрику.

"Питання дуже складне. Я постійно намагаюся спілкуватися або з жителями неконтрольованих територій або з тими, у кого залишився бізнес на неконтрольованих територіях ... Говорити про якийсь соціальний вибух - переконаний, що цього не буде", - сказав він.

На думку Туки, "від людей, які не мають ні досвіду опору, ні бажання ризикувати життям, морально і в рамках здорового глузду, навряд чи можна очікувати повстання".

Говорячи про те, чи є альтернатива постачання електроенергії, він припустив, що це може бути з РФ.

"Є гілка, яка йде з боку Росії до Луганської області, її потужності недостатньо для того, щоб забезпечити життєдіяльність і населення, і підприємств. Але за нашими підрахунками її цілком достатньо для того, щоб забезпечити побутові потреби цивільного населення", - сказав він .

Також він припустив, що КП "Попаснянський районний водоканал знеструмлено не буде, оскільки його зупинка спровокує санкції проти України.

"Швидше за все, буде прийнято рішення не відключати Попаснянський водоканал, щоб не спровокувати санкції, які неминуче будуть в разі порушення гуманітарних норм", - сказав Тука.

Він пояснив, що 90% питної води водоканал перекачує на неконтрольовану територію Луганської області, а виходячи з гуманітарних норм, Україна як держава не має права перекрити постачання питної води для населення.

Як повідомлялося, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області, повідомив генеральний директор "ЛЕО" Володимир Грицай в ефірі "Луганського обласного телебачення" в неділю.

Інтерфакс-Україна

Теми: енергетикаДонбасЛуганськ
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