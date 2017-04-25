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Штаб АТО: Бойовики готують провокації проти ЗСУ

Вівторок, 25 квітня 2017, 11:09

Розвідка штабу АТО повідомляє про підготовку бойовиками провокацій.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Українські військові отримали оперативну інформацію щодо планування противником постановки бойового зіткнення за участю, начебто, української ДРГ на околицях села Новогригорівка з подальшим відходом "групи" на територію, підконтрольну Збройним силам України", - сказано в повідомленні.

"Вказане інсценування подій пов’язане із підривом автомобіля СММ ОБСЄ 23 квітня 2017 року та спробами ворога покласти вину за загибель та поранення міжнародних спостерігачів на Збройні сили України", - додали в прес-центрі.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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