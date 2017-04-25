Штаб АТО: Боевики готовят провокации против ВСУ

Разведка штаба АТО сообщает о подготовке боевиками провокаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в окрестностях села Новогригорьевка с последующим уходом "группы" на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины", - сказано в сообщении.

"Указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда