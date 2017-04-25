Ляшко прийшов на допит в НАБУ

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко прийшов на допит до НАБУ, куди його викликали в рамках розслідування кримінальної справи стосовно його нібито незаконного збагачення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед початком допиту нардеп зробив заяву, що порушена відносно нього кримінальна справа є політичним замовленням.

За словами Ляшка, ГПУ порушила проти нього справу ще в січні, але дізнався він про це лише в квітні. Пізніше, як нагадав Ляшко, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила проти нього чергову кримінальну справу.

Лідер Радикальної партії вважає, що метою порушення цих кримінальних справ є "дискредитація його політичної сили".

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник 24 квітня повідомив, що у відомство надійшла кримінальна справа від САП стосовно нібито незаконного збагачення народного депутата Олега Ляшка.

За інформацією ЗМІ, протягом останнього року нардеп і лідер РПЛ Олег Ляшко разом з дружиною придбав нерухомості на 20 млн грн.

На початку 2016 року цивільна дружина нардепа - Росіта Сайранен - придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м для сільського господарства. Утім на ділянці вже побудований двоповерховий будинок на 300 кв. м. У декларації політика це майно не вказано.

Водночас Ляшко у цьому році купив собі будинок і земельні ділянки в елітному Козині. Площа маєтку - 550 кв. м. Загальна вартість - 15 млн грн. В інтерв'ю журналістам Ляшко переконував, що придбав майно у кредит, утім в декларації і у витягу на нерухомість дані про кредит або іпотеку відсутні.