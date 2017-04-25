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Ляшко пришел на допрос в НАБУ

Вторник, 25 апреля 2017, 11:42

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел на допрос в НАБУ, куда его вызвали в рамках расследования уголовного дела в отношении его якобы незаконного обогащения.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед началом допроса нардеп сделал заявление, что возбужденное в отношении него уголовное дело является политическим заказом.

По словам Ляшко, ГПУ возбудила против него дело еще в январе, но узнал он об этом только в апреле. Позже, как напомнил Ляшко, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него очередное уголовное дело.

Лидер Радикальной партии считает, что целью возбуждения этих уголовных дел является "дискредитация его политической силы".

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Олег Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

На началу 2016 года Гражданский жена нардепа - Росита Сайранен – купила  в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Впрочем, на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине.

Площадь поместья - 550 кв. м. Общая стоимость - 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, впрочем в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.

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