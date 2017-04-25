Генсек ОБСЄ про місію на Донбасі: Потрібно більше безпеки й поваги

Організація з безпеки й співпраці в Європі буде уважніше ставитися до безпеки своїх спостерігачів на сході України.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим за підсумками переговорів.

"Ми сьогодні сконцентрувалися на обговоренні української кризи, говорили про інцидент – кілька днів тому з'явилася перша жертва нашої діяльності в Україні. І ми з великою серйозністю підходимо до цієї проблеми", – сказав він.

"Зараз ми ініціюємо процес внутрішнього розслідування, і, звісно, буде й кримінальне розслідування – для того, щоб установити, хто несе відповідальність, яким чином фугасний снаряд залишився на дорозі, якою користуються цивільні особи. Зрештою, жертв могло бути більше", – зазначив Заньєр.

Він наголосив, що необхідно домогтися реалізації угод сторонами – у тому числі, і угоди про розмінування.

"Ми й далі будемо працювати в Україні, незважаючи на цей трагічний випадок. Але ми також, звісно, будемо уважніше ставитися до заходів безпеки, будемо працювати з країнами-учасниками, які надають нам працівників", – сказав Заньєр.

"У наступні кілька днів і тижнів ми повинні будемо знайти баланс – між тим, щоб модальності нашої роботи враховували, насамперед, необхідність забезпечення безпеки наших спостерігачів, а з іншого боку – подбати про те, щоб місія працювала ефективно, як і раніше", – заявив він.

"Мандат місії зовсім нещодавно був оновлений, бюджет було схвалено, є низка нових завдань – і ми інвестуємо більше коштів у технологічну сторону, ведемо діалог з ООН, у якої великий досвід миротворчості", – зазначив генсек ОБСЄ.

Він наголосив: "Ми будемо працювати й далі, однак хотів би зазначити, що необхідно більше поваги до місії". Заньєр зазначив, що говорив про це й Лаврову.

"Повільний темп реалізації Мінських угод веде до розчарування, однак несправедливо, що часом наші власні спостерігачі стають жертвою цього розчарування", – сказав генсек ОБСЄ.

"Я закликаю керівництво місії якомога ширше інтерпретувати мандат – я думаю, що вони й так це роблять, – щоб вони допомагали цивільному населенню..., дивилися, яким чином ми можемо допомогти реалізації мінських угод – хоча зобов'язання з реалізації цих угод лежить на сторонах конфлікту, ми повинні лише допомагати цьому процесу", – додав він.

Як відомо, 23 квітня у районі села Пришиб на окупованій частині Луганщині на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, внаслідок чого загинув медпрацівник із США, поранення отримали громадянка Німеччини і громадянин Чехії.

У МЗС України заявили, що цим Москва й її маріонетки залякують спостерігачів ОБСЄ, аби звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Представник уряду Німеччини Георг Штрайтер заявив, що його країна чекає від керівництва Росії негайних заходів для з'ясування обставин інциденту і покарання відповідальних.

Олена Рощенко, УП