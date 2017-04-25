Посадовці Запорізького облавтодору розікрали понад 10 млн грн

Посадовці підприємства "Запорізький облавтодор" упродовж 2016-2017 років розтратили кошти державного бюджету на суму понад 10 млн грн.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.

Прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Як відомо, "Запорізький облавтодор" - це дочірнє підприємства публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Українська правда