Чиновники Запорожского облавтодора разворовали более 10 млн грн
Вторник, 25 апреля 2017, 22:55
Должностные лица предприятия "Запорожский облавтодор" на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
Как известно, "Запорожский облавтодор" - это дочернее предприятия публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".
Украинская правда