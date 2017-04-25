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Чиновники Запорожского облавтодора разворовали более 10 млн грн

Вторник, 25 апреля 2017, 22:55

Должностные лица предприятия "Запорожский облавтодор" на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Как известно, "Запорожский облавтодор" - это дочернее предприятия публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Украинская правда

Темы: Запорожьедорогипрокуратура
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