СБУ виявила два схрони зі зброєю на Донбасі

Співробітники Служби безпеки виявили дві схованки зі зброєю і боєприпасами районі проведення АТО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Один зі схронів був виявлений в покинутій будівлі в місті Слов'янськ.

"Оперативники спецслужби вилучили з нього дві гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, гранатометний постріл ВОГ-25, дев’ять реактивних сигнальних патронів та майже чотири тисячі набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Друга схованка була облаштована на території господарського приміщення на околиці села Гнутове поблизу Маріуполя.

"Співробітники СБ України виявили у схроні міну калібром 120 мм, дев’ять гранатометних пострілів ВОГ-17 і ПГ-7М, дві тротилові шашки, три гранати Ф-1, дві димові РДГ-2Б та три метри детонуючого шнура", - відзначили в СБУ.

Ведуться оперативні дії для встановлення організаторів схованок.