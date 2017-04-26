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СБУ обнаружила два схрона с оружием на Донбассе

Среда, 26 апреля 2017, 03:42

Сотрудники Службы безопасности обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами районе проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Один из схронов был обнаружен в заброшенном здании в городе Славянск.

"Оперативники спецслужбы изъяли из него две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный выстрел ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Второй тайник был обустроена на территории хозяйственного помещения на окраине села Гнутово поблизости Мариуполя.

"Сотрудники СБ Украины обнаружили в тайнике мину калибром 120 мм, девять гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура", - отметили в СБУ.

Ведутся оперативные действия для установления организаторов тайников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУДонбасс
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