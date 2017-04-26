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У Конгресі США вважають, що Флінн отримував гроші від РФ незаконно

Середа, 26 квітня 2017, 06:20

Члени комітету палати представників США з нагляду та урядової реформи, що належать як до Республіканської, так і до Демократичної партії, прийшли до висновку, що колишній радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн порушив законодавство, не вказавши в своїй декларації про доходи виплати від російського телеканалу RT, а також від ряду інших російських компаній.

Про це повідомляє ВВС.

"Як колишній офіцер, він просто не міг брати гроші у Росії, Туреччині, і взагалі у кого б то не було... І, судячи з усього, він дійсно взяв ці гроші. Це було неправильно, за порушення закону треба нести відповідальність", - заявив голова комітету Джейсон Чаффетц.

"Він повинен був отримати дозвіл, повинен був відзвітувати про це, і він цього не зробив. Це серйозна проблема", - додав лідер демократичної меншості в комітеті Елайджа Каммінгс.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Низка конгресменів від Демократичної партії США вимагали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Згодом у своїй декларації Флінн вказав, що отримував гонорари від російських компаній.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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