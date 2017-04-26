Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Конгрессе США считают, что Флинн получал деньги от РФ незаконно

Среда, 26 апреля 2017, 06:20

Члены комитета палаты представителей США по надзору и правительственной реформе, принадлежащие как к Республиканской, так и к Демократической партии, пришли к выводу, что бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн нарушил законодательство, не указав в своей декларации о доходах выплаты от российского телеканала RT, а также от ряда других российских компаний.

Об этом сообщает ВВС.

"Как бывший офицер, он просто не мог брать деньги у России, Турции, и вообще у кого бы то ни было… И, судя по всему, он действительно взял эти деньги. Это было неправильно, за нарушение закона нужно нести ответственность", - заявил председатель комитета Джейсон Чаффетц.

"Он должен был получить разрешение, должен был отчитаться об этом, и он этого не сделал. Это серьезная проблема", - добавил лидер демократического меньшинства в комитете Элайджа Каммингс.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
США
В США одобрили первый безрецептурный противозачаточный препарат
В США прокомментировали взрыв на Крымском мосту: Крым - часть Украины
США будут помогать Украине с экспортом после выхода РФ из "зерновой сделки" - Блинкен
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: