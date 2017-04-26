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Глава наглядової ради "Київміськбуду" потрапив у "розбірки" зі стріляниною

Середа, 26 квітня 2017, 09:13

Поліція почала розслідувати конфлікт зі стріляниною на території пожежної частини міста Васильків Київської області.

Про це повідомляє у середу відділ комунікації поліції Київщини.

Серед учасників конфлікту опинився голова наглядової ради публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" Володимир Слончак.

Поліцейські зазначають, що 24 квітня пізно ввечері дорогою зі столиці до міста Васильків між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт. Водії переслідували один одного та блокували рух автомобілів. Згодом вони заїхали на територію пожежної частини міста Васильків, де влаштували "розбірки" зі зброєю.

Один з чоловіків відкрив стрілянину з карабіна, яку почув наряд поліції охорони, що знаходився недалеко. Правоохоронці приїхали і вгамували хуліганів, а також викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції.

Наразі всі учасники конфлікту встановлені та проходять медичне освідування щодо ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Зброю та автомобілі у них вилучено, повідомляють правоохоронці.  

За даним фактом слідчими Васильківської поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

"Працівники поліції встановлюють обставини конфлікту та проводять досудове розслідування, яке визначить правову оцінку дій кожного учасника події", – резюмують силовики.

Водночас сам Слончак оприлюднив заяву в якій заявив про спробу замаху на нього, а також звинуватив правоохоронців у бездіяльності.

Українська правда

Теми: Київполіція
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