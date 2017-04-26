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Глава набсовета компании "Киевгорстрой" попал в "разборки" со стрельбой

Среда, 26 апреля 2017, 09:13

Полиция начала расследовать конфликт со стрельбой на территории пожарной части города Васильков Киевской области.

Об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киевщины.

Среди учасников конфликта оказался председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимир Слончак.

Полицейские отмечают, что 24 апреля поздно вечером по дороге из столицы в город Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили "разборки" с оружием.

Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся неподалеку. Правоохранители приехали и успокоили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование по степени тяжести полученных телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты, сообщают правоохранители.

По данному факту следователями Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Работники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника происшествия", – резюмируют силовики.

В то же время сам Слончак обнародовал заявление, в котором заявил о попытке покушения на него, а также обвинил правоохранителей в бездействии.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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