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Бойовики 24 квітня захопили підстанцію "Укренерго" - МінТОТ

Середа, 26 квітня 2017, 11:46

Бойовики 24 квітня захопили підстанцію "Михайлівка" оператора магістральних електромереж України НЕК "Укренерго", розташовану на тимчасово непідконтрольних владі України територіях.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"24 квітня 2017 збройні особи зайняли електричну підстанцію" Михайлівка "на НКТ, де працює персонал, підлеглий НЕК "Укренерго", і змусили працівників відключити дві лінії від Луганської ТЕС на підстанції "Ювілейна" і "Лисичанська", які розташовані на підконтрольній території", – зазначено в повідомленні.

НЕК "Укренерго" поки не відповіла з приводу контролю (захоплення) її об'єктів на НКТ, а також щодо фінансування діяльності підрозділів на НКТ, виплати заробітних плат їх співробітникам.

Енергохолдинг "ДТЕК" заявив про захоплення бойовиками всіх своїх об'єктів на НКТ 15 березня 2017 року, "Донбасенерго" – 21 березня 2017 року. "Луганське енергетичне об'єднання" втратило контроль над своїми активами на НКТ ще в липні 2016 року.

Таким чином, з огляду на інформацію МінТОТ, із середини березня "Укренерго" залишалося єдиною українською електроенергетичною компанією, що зберегла контроль над своїми об'єктами на тимчасово непідконтрольних владі України територіях, зазначає "Інтерфакс-Україна".

У той же час будь-яких механізмів для фінансування її підрозділів за рахунок платежів місцевих споживачів вже, навіть теоретично, не залишалося.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.

НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Теми: енергетика
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