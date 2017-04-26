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Боевики 24 апреля захватили подстанцию "Укрэнерго" – МинВОТ

Среда, 26 апреля 2017, 11:46

Боевики 24 апреля захватили подстанцию "Михайловка" оператора магистральных электросетей Украины НЭК "Укрэнерго", расположенную на временно не подконтрольных властям Украины территориях.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"24 апреля 2017 года вооруженные лица заняли электрическую подстанцию "Михайловка" на НКТ, где работает персонал, подчиненный НЭК "Укрэнерго", и вынудили работников отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская", которые расположены на подконтрольной территории", – отмечено в сообщении.

НЭК "Укрэнерго" пока не ответила по поводу контроля (захвата) ее объектов на НКТ, а также относительно финансирования деятельности подразделений на НКТ, выплаты заработных плат их сотрудникам.

Энергохолдинг "ДТЭК" заявил о захвате боевиками всех своих объектов на НКТ 15 марта 2017 года, "Донбассэнерго" – 21 марта 2017 года. "Луганское энергетическое объединение" утратило контроль над своими активами на НКТ еще в июле 2016 года.

Таким образом, учитывая информацию МинВОТ, с середины марта "Укрэнерго" оставалось единственной украинской электроэнергетической компанией, сохранившей контроль над своими объектами на временно не подконтрольных властям Украины территориях, отмечает "Интерфакс-Украина".

В то же время каких-либо механизмов для финансирования ее подразделений за счет платежей местных потребителей уже, даже теоретически, не оставалось.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Темы: энергетика
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