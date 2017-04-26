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Гройсман хоче набрати тисячу реформаторів

Середа, 26 квітня 2017, 12:49

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що в рамках реформування кабінету міністрів буде приведено близько тисячі нових співробітників.

Про це Гройсман заявив на засіданні уряду в середу.

"Восени ми зможемо залучити тисячу нових змінених посад, це буде публічний конкурс, ми зможемо завести в міністерства тисячу висококваліфікованих агентів змін. Тому я пропоную, щоб ми ухвалили необхідні рішення, розпочали цю роботу", - сказав Гройсман.

Він додав, що до цієї програми поки можуть залучити 9 міністерств, однак не уточнив, яких саме. На засідання міністр Юстиції Павло Петренко попросив також залучити і його міністерство.

Перед цим Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко презентував план дій  кабміну щодо реформування міністерств.

"Держбюжет з ЄС дозволить поетапно реформувати і оновити достатньо суттєво кадровий потенціал державної служби. Ми не говоримо тільки про нових людей, ми говоримо і про тих, хто вже працює. Ми пропонуємо встановити чіткі вимоги до нових посад, де увага буде приділятися не тільки технічним питанням, а й питанням лідерства, людина має бути вмотивована. Будуть розроблені нові методи оцінювання", - розповів він.

"Спільно з ЄС ми пропонуємо залучити незалежних HR-фахівців і рекрутерів для пошуку і відбору цих кандидатів", - наголосив він.

У свою чергу Міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував найняти кадрову агенцію, яка займатиметься наймом нових співробітників.

"Мені здається, що тут вкрай важливо знайти компетентну з високим профайлом кадрову агенцію, яка буде займатися цією роботою, бо ми вже маємо не дуже добрий досвід по окремих великих держкомпаніях, великих кадрових наборах високого рівня", - зазначив він.

Крім того, Саєнко зазначив, що уряд має відновити довіру  до системи держслужби.

Після обговорення, уряд прийняв протокольне рішення про план заходів.

Українська правда

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