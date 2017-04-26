Гройсман хочет набрать тысячу реформаторов

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что в рамках реформирования кабинета министров будет приведено около тысячи новых сотрудников.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства в среду.

"Осенью мы сможем привлечь тысячи новых измененных должностей, это будет публичный конкурс, мы сможем завести в министерства тысячу высококвалифицированных агентов изменений. Потому я предлагаю, чтобы мы приняли необходимые решения, начали эту работу", - сказал Гройсман.

Он добавил, что к этой программе пока могут привлечь 9 министерств, однако не уточнил, какие именно. На заседании министр юстиции Павел Петренко попросил также привлечь и его министерство.

Перед этим Министр Кабинета Министров Александр Саенко презентовал план действий Кабмина по реформированию.

"Госбюжет с ЕС позволит поэтапно реформировать и обновить достаточно существенно кадровый потенциал государственной службы. Мы не говорим только о новых людях, мы говорим и о тех, кто уже работает. Мы предлагаем установить четкие требования к новым должностям, где внимание будет уделяться не только техническим вопросом, но и вопросом лидерства, человек должен быть мотивирован. Будут разработаны новые методы оценки", - рассказал он.

"Совместно с ЕС мы предлагаем привлечь независимых HR-специалистов и рекрутеров для поиска и отбора этих кандидатов", - подчеркнул он.

В свою очередь Министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил нанять кадровое агентство, которое будет заниматься наймом новых сотрудников.

"Мне кажется, что здесь крайне важно найти компетентное с высоким профилем кадровое агентство, которое будет заниматься этой работой, потому что у нас уже есть не очень хороший опыт по отдельным крупным госкомпаниям, большим кадровым наборам высокого уровня", - отметил он.

Кроме того, Саенко отметил, что правительство должно восстановить доверие к системе госслужбы.

После обсуждения, правительство приняло протокольное решение о плане мероприятий.

Украинская правда