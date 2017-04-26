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Порошенко підписав зміни правил руху автомобілів на перехрестях

Середа, 26 квітня 2017, 13:22

Президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, що вже їдуть ним по колу.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Верховної Ради.

За відповідні зміни депутати проголосували 4 квітня.

За словами автора ініціативи нардепа Михайла Папієва, прийняття закону дозволить знизити аварійність на перехрестях, де організовано круговий рух.

Пояснюючи необхідність таких змін, депутат поскаржився, що зараз не на всіх автошляхах є дорожня розмітка та знаки, також у кожному місті діє своє правило перетину перехресть з рухом по колу, що спричиняє аварійність на таких ділянках.

Через це було вирішено уніфікувати правила руху на таких перехрестях.

Цей закон вступає у дію після публікації в газеті "Голос України". 

Українська правда

Теми: Порошенкодорогиавто
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