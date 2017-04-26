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Порошенко подписал изменения правил движения автомобилей на перекрестках

Среда, 26 апреля 2017, 13:22

Президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, которые уже едут по кругу.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады.

За соответствующие изменения депутаты проголосовали 4 апреля.

По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение.

Объясняя необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех автодорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, вызывает аварийность на таких участках.

Поэтому было решено унифицировать правила движения на таких перекрестках.

Этот закон вступает в действие после публикации в газете "Голос Украины".

Украинская правда

Темы: Порошенкодорогиавто
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