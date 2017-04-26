Сенцов: В'язниця - це м'ясорубка людських доль

На врученні премії ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати" актор Алан Каммінг зачитав лист українського режисера Олега Сенцова, якого Росія тримає у заручниках.

Цей лист в США привезла двоюрідна сестра українського режисера Наталя Каплан, яка й опублікувала його на своїй сторінці Facebook.

"Я знаю, що найслабше місце Олега - це діти. Ніякі тортури для нього не страшні так, як факт, що дочка і син зростають без нього. Але тільки зараз він про це почав говорити для всіх. Нижче його лист, яктй він хотів донести до гостей церемонії Пен Америка", - прокоментувала вона.

Наводимо текст листа повністю.

"Тюрма - це м'ясорубка людських доль, потрапивши в яку, перестаєш вірити в справедливість, але не перестаєш за неї боротися. Тут все по-іншому, тут намагаєшся жити і виживати, хоча відчуваєш, що твоє справжнє життя залишилося десь там, за парканом. І що реальний ти залишився теж на волі, а посадили когось іншого. Що все це тимчасово, що скоро все вирішиться і зміниться. Але нічого не змінюється і не вирішується. Опинившись у в'язниці, привчаєшся жити надією, навіть якщо її немає.

Зате є час подумати. Довго і багато про що. Про те, як жив і що залишилося після тебе, і чи залишилося. Починаєш дивитися на себе ніби збоку, на того, хто залишився там, на волі. На тебе вчорашнього дивиться ти сьогоднішній, тверезіший, розумніший і в чомусь навіть жорстокий. Портрет з боку вже зовсім не здається таким привабливим зсередини. І як з такою людиною хоч хтось хотів спілкуватися? І хочеться стати краще за нього. І йде все зайве, удаване і наносне. І починає проступати головне, те, заради чого по-справжньому варто було жити. Про що можна дізнатися лише тут, або на війні.

Розуміння, що ті близькі люди, які були з тобою, той час, який ти проводив з ними, і то тепло, яке вони тобі дарували - це і є найважливіше в житті. Тільки це і залишається, все інше кудись йде і забувається. Ні за чим так більше не сумуєш, як за цим. Раніше це здавалося неважливим і природним як повітря, якого і не відчуваєш, поки тобі його не перекриють. Одного разу на вулиці маленька дівчинка подарувала мені поштову марку і сказала, що вона приносить щастя. Я поклав подарунок у кишеню куртки і довго носив його з собою. А потім щастя десь загубилося. Дуже важко відчувати себе людиною, яка втратила найголовніше.

Близькі люди - це не завжди ті, кого ти бачиш кожного дня. Але діти, навіть чужі, навіть яких ти зустрічаєш один раз, завжди будуть для тебе близькими. Тому так нестерпно слухати дитячі голоси, які іноді заносить вітер з-за паркану. Діти - це, напевно, найцінніше, що залишається після нас, це ті, в кому ми будемо жити і після нашої смерті. Тому не варто їм псувати життя, виховуючи їх, виховувати потрібно лише себе, а дітей просто любити. І якщо вийде, привчити їх до двох по-справжньому потрібних речей: читати книги і говорити правду.

Коли я останній раз заїжджав на Майдан, де вже почали гинути люди, моя мама сказала: "Навіщо ти туди їдеш? Адже у тебе двоє дітей!" Я відповів, що саме тому я туди і їду - я не хочу, щоб вони жили в країні рабів. Ми тоді перемогли, але виявилося, що ще не до кінця. І боротьба триває, але вже без мене. А я сиджу в тюрмі, і як будь-якому ув'язненому, мені дуже важко відповідати на просте дитяче питання: "Папа, коли ти повернешся!"

Як відомо, Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Українська правда