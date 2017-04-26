Український політв'язень у Криму заявив про дискримінацію

Кримчанин Володимир Балух, якого утримують у Криму під вартою за підняття українського прапора, заявив про дискримінацію за етнічною ознакою з боку працівників ІТТ в Криму.

Про це він заявив 24 квітня під час відвідування представниками омбудсмана РФ і кримським омбудсманом, повідомляє Кримська правозахисна група.

Правозахисники заявляють, що візит представників обмудсмана був пов'язаний зі зверненням до них адвокатів Балуха в зв'язку з дискримінаційним і принижуючим ставленням до Володимира, як до етнічного українця, з боку співробітників ІТТ в с. Роздольному.

За словами правозахисників, українець підтвердив знущальне ставлення до нього з боку співробітників ІТТ.

Крім того, Балух звернув увагу на свого сусіда по камері, у якого гниє нога і є ознаки хвороби Паркінсона, однак, його не переводять на стаціонар до лікувального закладу для проведення діагностики та лікування.

"Секретар офісу Кримського омбудсмена в телефонній розмові відмовилася коментувати візит до Балуха, додавши, що якщо буде офіційна інформація, то її опублікують на сайті", - повідомили правозахисники.

Як повідомлялося, 8 грудня 2016 року ФСБ провела обшуки в будинках Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

12 грудня Роздольненський райсуд ухвалив заарештувати Балуха на місяць. Суд залишив без уваги той факт, що процесуальні документи були складені з істотними порушеннями.

2 березня стало відомо, що суд продовжив арешт Балуха до 4 червня 2017 року.

Переслідування Балуха триває ще з весни 2015 року, про суд над ним ЗМІ повідомляли ще на початку 2016 року.

В грудні 2013 року, з початком Майдану, Володимир вивісив на даху свого будинку український прапор, який залишився там і після окупації Криму Росією. Він відкрито заявляв, що не визнає анексію.