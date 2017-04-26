Украинский политзаключенный в Крыму заявил о дискриминации

Крымчанин Владимир Балух, которого содержат в Крыму под стражей за поднятие украинского флага, заявил о дискриминации по этническому признаку со стороны работников ИВС в Крыму.

Об этом он заявил 24 апреля во время посещения представителями омбудсмана РФ и крымским омбудсманом, сообщает Крымская правозащитная группа.

Правозащитники заявляют, что визит представителей обмудсмана был связан с обращением к ним адвокатов Балуха в связи с дискриминационным и унижающим отношением к Владимиру, как к этническому украинцу, со стороны сотрудников ИВС в с. Раздольном.

По словам правозащитников, украинец подтвердил издевательское к нему отношение со стороны сотрудников ИВС.

Кроме того, Балух обратил внимание на своего соседа по камере, у которого гниёт нога и есть признаки болезни Паркинсона, однако, его не переводят в стационарное лечебное учреждение для проведения диагностики и лечения.

"Секретарь офиса Крымского омбудсмена в телефонном разговоре отказалась комментировать визит к Балуху, добавив, что если будет официальная информация, то ее опубликуют на сайте", – сообщили правозащитники.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года ФСБ провела обыски в домах Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики завили, что обнаружили на крыше его дома патроны и динамит.

12 декабря Раздольненский районный суд Крыма постановил арестовать Балуха на месяц. Суд оставил без внимания тот факт, что процессуальные документы были составлены с существенными нарушениями.

2 марта стало известно, что суд продлил арест Балуха до 4 июня 2017 года.

Преследование Балуха продолжается еще с весны 2015 года, о суде над ним СМИ сообщали еще в начале 2016 года.

Статья, по которой обвиняется Балух, предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

В декабре 2013 года, с началом Майдана, Владимир вывесил на крыше своего дома украинский флаг, который остался там и после оккупации Крыма Россией. Он открыто заявлял, что не признает аннексию.