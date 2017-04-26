Насіров жаліється: Під час обшуку забрали останні гроші

Голова фіскальної служби Роман Насіров скаржиться, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.

Про це він заявив журналістам в середу, коли прийшов на суд щодо продовження строку його арешту.

"Є рішення суду про те, щоб повернути (мені – ред.) частину майна, але вона так і не була повернута", - каже Насіров.

За його словами, хоча сума вилучених під час обшуку грошей і не дуже велика, але без них його дружина лишилася без засобів існування.

"Мене безпідставно посадили за ґрати, а у дружини забрали всі кошти. А як жити? Є сім'я, є діти, от як жити?" - запитує голова ДФС.

Також Насіров пожалівся, що детективи вилучили і не віддають його годинники.

"Не дуже коштовні годинники. Нащо їм годинники? Як це стосується справи?" – продовжує питати відсторонений фіскал.

Як відомо, 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживання владою і службовим становищем. 16 березня він вийшов з-під варти, тому що дружина і тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.

Пізніше Апеляційний суд Києва у відповідь на скаргу адвокатів Насірова частково відмінив арешт, накладений на його майно, вилучене під час обшуку вдома.

Суд постановив повернути голові ДФС внутрішній паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний паспорт та інші документи. У той же час суд відмовився задовольняти скаргу в частині зняття арешту з валюти, золота та кількох елітних годинників.

Євген Кізілов, УП