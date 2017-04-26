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Путін дав громадянство українському соціологу Копатьку

Середа, 26 квітня 2017, 18:14

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства Росії українського соціолога, засновника компанії з маркетингових та соціологічних досліджень "Research&Branding Group" Євгена Копатько.

Про це йдеться в указі Путіна, опублікованого на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прийняти до громадянства РФ Копатько Євгена, який народився 27 липня 1963 року в Україні", - йдеться в указі.

Копатько в 1985 роки закінчив істфак Донецького державного університету, а в 1991 році - соціологічний факультет МГУ імені Ломоносова.

 
Євген Копатько

Як відомо, компанія Research&Branding Group під керівництвом Євгена Копатька співпрацювала із владою часів режиму Януковича протягом кількох років та штабом Партії регіонів.

Теми: ПутінРосіягромадянство
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