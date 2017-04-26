Путин дал гражданство украинскому социологу Копатько

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России украинского социолога, основателя компании по маркетинговым и социологическим исследованиям "Research&Branding Group" Евгений Копатько.



Об этом говорится в указе Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Интерфакс-Украина".



"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, который родился 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе.



Евгений Копатько

Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.



Как известно, компания Research& Branding Group под руководством Евгения Копатько сотрудничала с властями времен режима Януковича в течение нескольких лет и штабом Партии регионов.