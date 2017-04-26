САП: Гроші для застави Насірова мають законне походження

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що Держслужба фінконтролю перевірила походження грошей для застави, внесеної за відстороненого від посади голову ДФС Романа Насірова, підозрюваного в зловживанні владою.

Як повідомив Радіо Свобода прокурор САП Роман Симків, служба дійшла висновку, що джерела надходження цих коштів, частину з яких внесла дружина Насірова, частину – його тесть, – законні.

Чи були з цих коштів сплачені податки, має перевіряти Державна фіскальна служба, сказав Роман Симків у приміщенні Солом’янського райсуду Києва, який має розглянути питання про продовження запобіжного заходу Насірову.

За словами прокурора, САП просить суд продовжити ще на два місяці запобіжний захід Насірову.

Як заявив Симків, зокрема, це стосується: електронного браслету, який має носити Насіров, та його паспортів, які зараз зберігаються в Державній міграційній службі.

Прокурор також спрогнозував, що засідання суду може бути перенесене.

Водночас Насіров, який у березні вийшов із СІЗО під заставу в 100 мільйонів гривень, заявив, що наполягає на скасуванні запобіжного заходу. Він заявив, що вважає справу проти себе політичною і "зрежисованою".

За словами Насірова, він не збирається втікати з країни і має намір співпрацювати зі слідством.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання суду щодо продовження запобіжного заходу для Насірова, яке мало початися о 16:00, досі не розпочалося.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії "Блок Петра Порошенка".