У засіданні суду в справі Насірова оголошено перерву до ранку

У засіданні суду з продовження запобіжного заходу відстороненому від посади голові ДФС Роману Насірову оголошено перерву до 9:45 27 квітня.

Таке рішення суддя Вікторія Кицюк прийняла після того, як захист не зміг надати суду довідку про нібито призначену Насірову операцію на 27 квітня.

Суддя наголосила, що у разі неявки підозрюваного на засідання, до нього будуть застосовані заходи, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом.

Сторона захисту на суді наполягала, що підстав для продовження Насірову запобіжного заходу немає, оскільки він, за словами адвоката, не має наміру залишати Україну, хоча і мав таку можливість, також не може здійснювати тиск на свідків, або знищити чи спотворити докази, бо він відстронений від посади голови ДФС.

Адвокати наполягали на розгляді справи невідкладно, мотивуючи це тим, що у Насірова зранку операція, однак не змогли надати суду медичну довідку, яка б це підтвердила.

При цьому адвокати і сам Насіров відмовилися повідомити журналістам, яку саме операцію необхідно зробити підозрюваному, заявивши що ця інформація є таємною.

На питання, чи з’явиться Насіров на засідання суду 27 квітня, він не зміг дати відповідь.

"Ще не знаю, буду консультуватися з лікарями, чи можна перенести (операцію), чи не можна", - сказав Насіров.

Раніше на засіданні суду прокурор САП Роман Симків вимагав продовжити Насірову на 2 місяці процесуальні обов’язки, оскільки він може використати посаду президента Федерації дзюдо України для виїзду за кордон.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії "Блок Петра Порошенка".