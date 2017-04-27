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Прокурор розповів, як Насіров може використати Федерацію дзюдо

Четвер, 27 квітня 2017, 00:16

Тимчасово відсторонений голова ДФС Роман Насіров може використати посаду президента Федерації дзюдо України для виїзду за кордон.

Про це в ході судового засідання у середу заявив прокурор САП Роман Симків.

"Це може бути використаним для виїзду за кордон", - зазначив він.

"Прошу суд про задоволення клопотання керівника САП та продовжити на 2 місяці процесуальні обов’язки, які були покладені на Романа Насірова раніше", - додав прокурор.

Як повідомлялося, 17 квітня Романа Насірова було обрано президентом Федерації дзюдо України.

Ввечері 26 квітня суд розпочав розгляд продовження запобіжного заходу Насірову.

Детективи НАБУ на початку березня затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії "Блок Петра Порошенка".

Теми: Насіровсуд
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