Фігуранта кримінальної справи затримали при спробі дати хабара поліцейському

Одного з основних фігурантів кримінальної справи про незаконне заволодіння корпоративними правами і майном чотирьох підприємств затримали під час спроби дати $18 тисяч співробітнику поліції.

Про це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко у facebook.

Луценко повідомив, що департаментом ГПУ з справ у сфері економіки за оперативного супроводження Нацполіції здійснюється розслідування незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм чотирьох сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області, чим спричинено їх власникам збитків на 250 млн грн.

В ході здійснення розслідування у цьому провадженні один з основних фігурантів звернувся до працівника поліції з пропозицією дати хабара за те,що останнім в рамках розслідування кримінального провадження не будуть вживатися дії направлені на розкриття злочину.

"Як результат, сьогодні вказаного фігуранта затримано при наданні 3 000 доларів США службовій особі Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області. Обіцяв ще 15 000, але вже не склалося. Світить 8 років", - написав Луценко.

Він також повідомив, що на даний час тривають обшуки за 16 адресами в офісних приміщеннях суб’єктів господарювання, а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до рейдерського захоплення.