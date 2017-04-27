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Фигуранта уголовного дела задержали при попытке дать взятку полицейскому

Четверг, 27 апреля 2017, 02:41

Одного из основных фигурантов уголовного дела о незаконном завладении корпоративными правами и имуществом четырех предприятий задержали при попытке дать $ 18 тысяч сотруднику полиции.

Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

Луценко сообщил, что департаментом ГПУ по делам в сфере экономики при оперативном сопровождении Нацполиции осуществляется расследование незаконного завладения корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, чем нанесен их владельцам ущерб на 250 млн грн.

В ходе осуществления расследования в этом производстве один из основных фигурантов обратился к работнику полиции с предложением дать взятку за то, что последним в рамках расследования уголовного производства не будут предприниматься действия направленные на раскрытие преступления.

"Как результат, сегодня указанного фигуранта задержали при передаче 3 000 долларов США должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Обещал еще 15 000, но уже не сложилось. Светит 8 лет", - написал Луценко.

Он также сообщил, что в настоящее время продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

Темы: полицияГенпрокуратура
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