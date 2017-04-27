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У США заявили про необхідність посилити тиск на КНДР

Четвер, 27 квітня 2017, 03:49

США мають намір посилити тиск на Північну Корею для того, щоб вона відмовилася від своєї ядерної програми.

Про це йдеться в спільній заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона, міністра оборони Джеймса Меттіса і директора національної розвідки Дена Коутса, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

"Минулі зусилля не змогли зупинити програму Північної Кореї з випробування ядерних балістичних ракет. З кожною такою провокацією КНДР ставить під загрозу стабільність в північно-східній Азії і представляє  зростаючу загрозу для наших союзників і для США", - наголошується в документі.

Автори заяви підкреслили, що ядерна програма КНДР є "серйозною загрозою національній безпеці і вищим пріоритетом зовнішньої політики" Сполучених Штатів.

Після вступу на посаду президента США, Дональд Трамп розпорядився здійснити детальний аналіз політики США відносно Північної Кореї.

"Сьогодні разом з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Джо Данфордом, ми проінформували членів Конгресу про цей аналіз. Підхід президента США Дональда Трампа спрямований на тиск на КНДР для згортання її ядерної та ракетної програм, шляхом посилення економічних санкцій і проведення дипломатичних заходів з союзниками і регіональними партнерами", - йдеться в заяві.

Відзначається також, що Сполучені Штати залучають відповідальних членів міжнародного співтовариства для збільшення тиску на КНДР, "щоб переконати режим зменшити ескалацію і повернутися на шлях діалогу".

"США прагнуть до стабільності і хочуть домогтися ядерного роззброєння КНДР мирним шляхом. Ми як і раніше відкриті для переговорів для досягнення цієї мети", - наголошується в документі.

При цьому автори заяви підкреслили, що як і раніше готові захищати себе і своїх союзників.

Теми: Північна Кореяядерна зброяСША
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