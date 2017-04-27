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В США заявили о необходимости усилить давление на КНДР

Четверг, 27 апреля 2017, 03:49

США намерены усилить давление на Северную Корею для того, чтобы она отказалась от своей ядерной программы.

Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора национальной разведки Дэна Коутса, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"Прошлые усилия не смогли остановить программу Северной Кореи по испытанию ядерных баллистических ракет. С каждой такой провокацией КНДР ставит под угрозу стабильность в северо-восточной Азии и представляет собой растущую угрозу для наших союзников и для США", — отмечается в документе.

Авторы заявления подчеркнули, что ядерная программа КНДР является "серьезной угрозой национальной безопасности и высшим приоритетом внешней политики" Соединенных Штатов.

После вступления в должность президента США, Дональд Трамп распорядился осуществить подробный анализ политики США в отношении Северной Кореи.

"Сегодня вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джо Данфордом, мы проинформировали членов Конгресса об этом анализе. Подход президента США Дональда Трампа направлен на давление на КНДР для сворачивания ее ядерной и ракетной программ,  путем ужесточения экономических санкций и проведения дипломатических мер с союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении.

Отмечается также, что Соединенные Штаты привлекают ответственных членов международного сообщества для увеличения давления на КНДР, "чтобы убедить режим уменьшить эскалацию и вернуться на путь диалога".

"США стремятся к стабильности и хотят добиться ядерного разоружения КНДР мирным путем. Мы по-прежнему открыты для переговоров для достижения этой цели", — отмечается в документе.

При этом авторы заявления подчеркнули, что по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Кореяядерное оружиеСША
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