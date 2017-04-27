Штаб: За минулі дві доби сили АТО знищили 3 і поранили 7 терористів

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, внаслідок чого загинув 1 український військовий і 6 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Приморському напрямку зафіксовано обстріли позицій ЗСУ біля Широкиного з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та БТР, гранатометів та стрілецької зброї.

Міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулеметів ворог застосовував поблизу Водяного і Березового. Захисників Мар’їнки обстрілював з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

Сили АТО біля населених пунктів Гнутове, Красногорівка, Новотроїцьке та Павлопіль противник також обстріляв з кулеметів великого калібру, а опорні пункти поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї. У районі Мар’їнки діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ поблизу Троїцького противник гатив з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї.

Міномети калібру 82 мм, кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах сил АТО біля Верхньоторецького, Авдіївки, Пісків, Майорська та Новгородського. Також під Новгородським діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах ЗСУ поблизу Новоолександрівки.

Також мінометами калібру 120 мм ворог накривав позиції сил АТО біля Попасної, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах у районі Троїцького.

Оборонців Новозванівки противник обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а захисників Станиці Луганської – з гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді противнику вогнем, впродовж 25 та 26 квітня знищено 3 російських найманців, ще 7 бойовиків незаконних збройних формувань поранено.

За минулу добу один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.