Путін і Трамп можуть зустрітися за місяць - ЗМІ

Президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть вперше зустрітися наприкінці травня.

Про це повідомляє російський Комерсант з посиланням на джерела в держструктурах двох країн.

Москва і Вашингтон зараз ведуть переговори про організацію російсько-американської зустрічі у верхах наприкінці травня в одній з європейських країн, повідомляє видання.

Трамп, як очікується, буде в Європі з 25 по 27 травня для участі в саміті НАТО в Брюсселі та саміті G7 в італійській Таорміні. Після цього президент США може "відскочити" в одну з третіх країн, куди прилетить і його російський колега.

На думку гендиректора Російської ради з міжнародних справ Андрія Кортунова, "в ході першої особистої зустрічі президенти Росії і США, швидше за все, не будуть обговорювати велике число конкретних питань, які потребують детального опрацювання".

"Головний сенс цієї зустрічі буде полягати не в тому, щоб знайти розв'язки по Сирії або Україні", - вважає він.

Володимир Путін і Дональд Трамп уже неодноразово спілкувалися телефоном, але не зустрічалися особисто. Раніше озвучувався варіант зустрічі на саміті "Великої двадцятки", який пройде 7-8 липня в Гамбурзі.

Раніше деякі джерела УП у владних колах наголошували на тому, що для України вигідніше, щоб зустріч Трампа і українського президента відбулася вже після того, як Трамп зустрінеться з Путіним.