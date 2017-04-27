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Путин и Трамп могут встретиться через месяц - СМИ

Четверг, 27 апреля 2017, 08:40

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут впервые встретиться в конце мая.

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источники в госструктурах двух стран.

Москва и Вашингтон сейчас ведут переговоры об организации российско-американской встречи в верхах в конце мая в одной из европейских стран, сообщает издание.

Трамп, как ожидается, будет в Европе с 25 по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. После этого президент США может "отскочить" в одну из третьих стран, куда прилетит и его российский коллега.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, "в ходе первой личной встречи президенты России и США, скорее всего, не будут обсуждать большое число конкретных вопросов, требующих детальной проработки".

"Главный смысл этой встречи будет состоять не в том, чтобы найти развязки по Сирии или Украине", считает он.

Владимир Путин и Дональд Трамп уже неоднократно общались по телефону, но не встречались лично. Ранее озвучивался вариант встречи на саммите"Большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

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