На Львівщині заступника начальника відділу поліції затримали на хабарі
Четвер, 27 квітня 2017, 12:17
Служба безпеки спільно з прокуратурою викрила у хабарництві заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області.
Про це інформує 27 квітня прес-центр СБУ.
Зазначається, що майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тисячі гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Силовики зазначають, що слідчі дії тривають.
Українська правда