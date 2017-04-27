На Львівщині заступника начальника відділу поліції затримали на хабарі

Служба безпеки спільно з прокуратурою викрила у хабарництві заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області.

Про це інформує 27 квітня прес-центр СБУ.

Зазначається, що майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тисячі гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Силовики зазначають, що слідчі дії тривають.

Українська правда