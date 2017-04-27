Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львовщине замначальника отдела полиции задержан на взятке

Четверг, 27 апреля 2017, 12:17

Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщает 27 апреля пресс-центр СБУ.

Отмечается, что майор полиции требовал от местного жителя 22 тысячи гривен за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Силовики отмечают, что следственные действия продолжаются.

Украинская правда

Темы: взяткаполицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
взятка
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: