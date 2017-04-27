Кримський суд відхилив скаргу Полозова на слідчого ФСБ
Верховний суд окупованого Криму відмовився задовольнити скаргу адвоката Миколи Полозова на незаконні дії слідчого Федеральної служби безпеки РФ.
Про це адвокат повідомив 27 квітня на своїй сторінці в Facebook.
"Верховний суд Криму відмовився задовольнити мою скаргу на незаконні дії слідчого ФСБ", - написав юрист.
Він додав, що це рішення дозволить йому безперешкодно поскаржитися в Європейський суд з прав людини.
Як відомо, 25 січня шестеро співробітників ФСБ затримали Полозова біля готелю в Сімферополі і відвезли його на допит. Сам адвокат кваліфікує затримання як викрадення. 20 грудня 2016 року щодо Полозова відновили кримінальну справу, усунувши таким чином адвоката від захисту у "справі Ільмі Умерова". Юрист сказав, що оскаржить своє усунення в ЄСПЛ.
24 березня Київський райсуд Сімферополя не задовольнив скаргу Миколи Полозова на допит його слідчим ФСБ в якості свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Українська правда