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Кримський суд відхилив скаргу Полозова на слідчого ФСБ

Четвер, 27 квітня 2017, 12:26

Верховний суд окупованого Криму відмовився задовольнити скаргу адвоката Миколи Полозова на незаконні дії слідчого Федеральної служби безпеки РФ.

Про це адвокат повідомив 27 квітня на своїй сторінці в Facebook.

"Верховний суд Криму відмовився задовольнити мою скаргу на незаконні дії слідчого ФСБ", - написав юрист.

Він додав, що це рішення дозволить йому безперешкодно поскаржитися в Європейський суд з прав людини.

Як відомо, 25 січня шестеро співробітників ФСБ затримали Полозова біля готелю в Сімферополі і відвезли його на допит. Сам адвокат кваліфікує затримання як викрадення. 20 грудня 2016 року щодо Полозова відновили кримінальну справу, усунувши таким чином адвоката від захисту у "справі Ільмі Умерова". Юрист сказав, що оскаржить своє усунення в ЄСПЛ.

24 березня Київський райсуд Сімферополя не задовольнив скаргу Миколи Полозова на допит його слідчим ФСБ в якості свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Українська правда

Теми: КримРосіякримські татариФСБсуд
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