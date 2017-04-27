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Крымский суд отклонил жалобу Полозова на следователя ФСБ

Четверг, 27 апреля 2017, 12:26

Верховный суд оккупированного Крыма отказался удовлетворить жалобу адвоката Николая Полозова на незаконные действия следователя ФСБ.

Об этом адвокат сообщил 27 апреля на своей странице в Facebook.

"Верховный суд Крыма отказался удовлетворить мою жалобу на незаконные действия следователя ФСБ", - написал юрист.

Он добавил, что это решение позволит ему беспрепятственно пожаловаться в Европейский суд по правам человека.

Как известно, 25 января шестеро сотрудников ФСБ задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание как похищение. 20 декабря 2016 года в отношении Полозова возобновили уголовное дело, отстранив таким образом адвоката от защиты в "деле Ильми Умерова". Юрист сказал, что обжалует свое отстранение в ЕСПЧ.

24 марта Киевский райсуд Симферополя не удовлетворил жалобу Николая Полозова на допрос его следователем ФСБ в качестве свидетеля по делу зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова.

Украинская правда

Темы: КрымРосcиякрымские татарыФСБсуд
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